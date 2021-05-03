لبنان | البزري: لا وجود للسلالة الهندية من “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 9:02 مساءً

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري، أنه ليس هناك من دليل على وجود السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد في لبنان، مشيراً إلى أن هناك 4 مختبرات قادرة على كشف هذه السلالة.

ولفت البزري في حديث تلفزيوني إلى أن المعلومات تشير إلى أن هذه السلالة قادرة على الانتشار السريع. أوضح أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يؤكد أن عوارضها أكثر شدة، معرباً عن اعتقاده بأن اللقاحات ستبقى فعالة في مواجهة هذه السلالة.