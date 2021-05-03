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لبنان | البزري: لا وجود للسلالة الهندية من “كورونا” في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 9:02 مساءً

عبد الرحمن البزري

أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري، أنه ليس هناك من دليل على وجود السلالة الهندية من في لبنان، مشيراً إلى أن هناك 4 مختبرات قادرة على كشف هذه السلالة.

ولفت البزري في حديث تلفزيوني إلى أن المعلومات تشير إلى أن هذه السلالة قادرة على الانتشار السريع. أوضح أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك ما يؤكد أن عوارضها أكثر شدة، معرباً عن اعتقاده بأن اللقاحات ستبقى فعالة في مواجهة هذه السلالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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