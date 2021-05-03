لبنان | دوري شمعون لعون: فاشل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق دوري شمعون أن محاولات تحويل نظام لبنان إلى نظام رئاسي “غير واردة”، وبكلمات جريئة قال شمعون لرئيس الجمهورية ميشال عون: “أنت فاشل”.

وأوضح شمعون ألا شك أن ميشال عون ليس الوحيد المسؤول عن إيصال البلد إلى هذه الحالة، وليس الوحيد الذي أخطأ في الدستور، وهناك جو ورثناه من محتلين ومتفلسفين في الدستور خرّب البلد، إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها لبنان يعرف ماذا يريد، ولم يعد المسؤول يفرّق بين المصلحة الشخصية ومصلحة البلد.

وتابع: “هناك مشروع لدى البطريرك الراعي لوضع لبنان وإعادته ضمن الأسرة الدولية، وهو جيد ولعله حينها تتوقف الدعوات، ساعة لدفع لبنان إلى الشرق وساعة إلى الشمال… فليكن التوجه لبنان الوطن فقط”. وتوقف عند رد مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على الوثيقة التي تفنّد تجاوزات عون الدستورية، بالقول ساخراً: “لو فييّ صبّر جريصاتي وابعته هدية بكون أفضل… سأهديه للرئيس ميشال عون”. وأضاف: “لبنان كان أفضل من دون عهد ميشال عون”.

وتابع: “أقول لرئيس الجمهورية، اللي مفتكر حاله عنتر ما حدا قده وأن ما يقوم به يا لطيف كبير”. أقول له المكتوب واضح من عنوانه، أقول له أنت فاشل”.

وشدد على أن “كل محاولات نقل البلد إلى نظام رئاسي غير واردة ولا شك هناك ثغرات يجب معالجتها كالأمور المرتبطة بالطائفية التي تطيّر عقول الجميع”، مؤكداً أهمية “نقل الوثيقة إلى الأمم المتحدة والمراجع الدولية، لأن من دون ذلك لن نصل إلى نتيجة”.