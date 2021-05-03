لبنان | إطفاء بيروت: لتغطية تصوير العمل الفني لتفجير المرفأ الجمعة والسبت المقبلين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا فوج إطفاء بيروت – شعبة العلاقات العامة وبالتعاون مع المطرب أمير يزبك والمخرج إدوار بشعلاني، وبرعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الى تغطية تصوير العمل الفني الذي يجسد لحظة بلحظة انفجار مرفأ بيروت، من لحظة تلقي الاتصال من قبل غرفة عمليات فوج الإطفاء الى حين الوصول الى المرفأ ولحظة الاستشهاد، العاشرة من صباح يومي الجمعة والسبت 7 و8 أيار في مركز فوج الإطفاء – الكرنتينا، وذلك تخليداً لذكرى شهداء فوج الإطفاء الـ10 الذين سقطوا في الانفجار.