لبنان | دياب: سنستعمل الاحتياطي الالزامي لدى “المركزي” كي لا يجوع الشعب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 7:23 مساءً

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ألا حل سوى باستخدام الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية.

وكشف دياب في حديث تلفزيوني عن أن قيمة البطاقة التمويلية ستكوني من مليونين لأكثر من ثلاثة ملايين ليرة كحد أقصى.

وقال: “سنضطر ان نستفذ الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان كي لا يجوع الشعب”. وشدد دياب أنه على رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم ترسيم الحدود اليوم قبل الغد.