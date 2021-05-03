لبنان | عون: دعوتي الى الاعلام في لبنان أن يكون صوتاً للحق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وبحث معه في موضوع البطاقة التمويلية التي يتم الاعداد لها، لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.

في سياق منفصل، ولمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، غرد الرئيس عون عبر “تويتر”، فقال: “في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحية الى الاعلام اللبناني والعاملين فيه.

وأضاف: “إن حرية الاعلام، في الجوهر والتطبيق، هي في صميم رسالة لبنان، ولكن كل حرية سقفها الحقيقة والضمير والأخلاق”.

وتابع: “دعوتي الى الاعلام في لبنان أن يكون صوتا للحق، وسيف الكلمة المستقيمة في وجه الفساد وانحراف القيم”.