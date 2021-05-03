لبنان | نقابة محرري الصحافة: لوقف العنف والاضطهاد والتضييق الذي يطال الصحافيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 دقائق

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحيّي نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين، وتثني على جهودهم وتضحياتهم، مؤكدة ان لا صحافة من دون حرية ، وان الصحافيين ألسنة الحق ومرآة الحرية .

وفي هذا اليوم تحيّي نقابة المحررين شهداء الصحافة على امتداد العالم، وتدعو الى وقف العنف والاضطهاد والتضييق الذي يطاولهم في غير مكان، مشددة على ان الافلات من العقاب لن يدوم.

وتبقى الصحافة راية الحقيقة، ويبقى الصحافيون جنودها.