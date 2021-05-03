لبنان | في الكورة.. توقيف 9 أشخاص يستخدمون منزلا لألعاب الميسر

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عناصر من قوى الأمن
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة القمار في وِحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بإدارة ألعاب الميسر في منزله في بلدة ضهر العين- الكورة.
وتمكنت من خلال الاستقصاءات والتحريات، قوة من المكتب المذكور من تحديد المكان، فدهمته بتاريخ 1-5-2021، بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، وجرى توقيف مالك المنزل – بالجرم المشهود- الذي يدير اللعبة، ويدعى:
– و. أ. (مواليد 1965، لبناني)
وبرفقته /8/ أشخاص من الجنسية اللبنانية:
– ش. و. (مواليد عام 1989)
– م. ط. (مواليد عام 1993)
– م. م. (مواليد عام 1988) بحقه خلاصة حكم بجرم إدخال هاتف خليوي إلى السجن
– و. ع. (مواليد عام 1984) بحقه خلاصتي حكم بجرم عدم نقل هوية وشهر سلاح
– ج. أ. (مواليد عام 1990)
– م. م. (مواليد عام 1987)
– ك. ك. (مواليد عام 1995)
– ر. ك. (مواليد عام 2003)
بتفتيش البيت، تم ضبط أدوات لعب الميسر، بندقيتي صيد، بندقية حربية قديمة الطراز، ومسدس حربي.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.