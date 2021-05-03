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لبنان | بالصور: الجيش يضبط كمية من المحروقات المعدة للتهريب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 3:04 مساءً

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 2/5/2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كلٍ من البقاع والشمال أربعة مواطنين وأربعة سوريين، وضبطت صهريجاً وأربع شاحنات نوع “بيك آب”، وآلية نوع “فان” وسيارة، وهي محملة بحوالى 6790 ليتر من مادة البنزين، 930 ليتر من مادة المازوت و71 صندوق فحم “مُخصص للنراجيل”، ومُعدّة للتهريب الى الأراضي السورية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المضبوطات

المضبوطات

المضبوطات

المضبوطات

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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