لبنان | بعد رفع دعوى قضائية ضده في فرنسا… حاكم مصرف لبنان يردّ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما اعلنت مسؤولة في منظمة شيربا غير الحكومية ان دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا تعود لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه، أكد سلامة أنه تم شراء العقارات في فرنسا قبل توليه المنصب.

وأدلى سلامة بتصريحاته لـ”رويترز” حيث قال إنّه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق “في مناسبات عدة” تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.