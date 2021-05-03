لبنان | دعوى قانونية في فرنسا بشأن فساد في لبنان … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:56 صباحاً - منذ 40 ثانية

أعلنت منظمة (شيربا) غير الربحية في بيان أنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم فساد وغسل أموال في لبنان.

وقال البيان “الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال … فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية”.

وأوضحت مسؤولة في منظمة شيربا أن الدعوى القضائية تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا لرويترز إن الدعوى التي رُفعت الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا.