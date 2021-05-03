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لبنان | كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان … إليكم تفاصيل الطقس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 09:03 صباحاً - منذ 40 دقيقة

الطقس

تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المنخفض على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تسبب بهبوب كتل هوائية حارة مصدرها صحراء ليبيا ومصر تتمدد نحو اليونان وتركيا و شرق اوروبا وتؤثر على لبنان بطقس دافئ الى حار حتى يومي الإثنين والثلاثاء.

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء والخميس؟

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ بقاعا بين ١٤ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٦ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

الثلاثاء:

طقس ربيعي دافئ جدا مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما يتخلل الاجواء سحب عالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة احياناً.

الخميس:

طقس ربيعي دافئ جدا مع انخفاض محدود الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما يتخلل الاجواء سحب عالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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