لبنان | بيان من فوج إطفاء بيروت حول ما تم إنجازه من مهام في شهر نيسان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن الحوادث والمهام التي قام بها فوج إطفاء مدينة بيروت في العاصمة، خلال شهر نيسان 2021، جاءت على الشكل التالي:

40 حادث إخماد حريق ضمن نطاق بيروت الادارية.

22 حادث إنقاذ وإسعاف.

6 مهام قطع أشجار وسحب مياه تشكل خطرا على السلامة العامة.

7 مهام حفظ أمن بالتنسيق مع الجيش والقوى الامنية.

كما يقوم فوج الاطفاء بمهام التأمين في مرفأ بيروت على مدار الـ 24 ساعة من تاريخ 4 آب 2020، ولا يزال حتى تاريخه.

ويذكر الفوج المواطنين في مدينة بيروت بضرورة الاتصال برقم الطوارئ (175) عند حصول أي حادث طارئ.