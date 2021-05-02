لبنان | بيان من فوج إطفاء بيروت حول ما تم إنجازه من مهام في شهر نيسان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة
40 حادث إخماد حريق ضمن نطاق بيروت الادارية.
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن الحوادث والمهام التي قام بها فوج إطفاء مدينة بيروت في العاصمة، خلال شهر نيسان 2021، جاءت على الشكل التالي:
40 حادث إخماد حريق ضمن نطاق بيروت الادارية.
22 حادث إنقاذ وإسعاف.
6 مهام قطع أشجار وسحب مياه تشكل خطرا على السلامة العامة.
7 مهام حفظ أمن بالتنسيق مع الجيش والقوى الامنية.
كما يقوم فوج الاطفاء بمهام التأمين في مرفأ بيروت على مدار الـ 24 ساعة من تاريخ 4 آب 2020، ولا يزال حتى تاريخه.
ويذكر الفوج المواطنين في مدينة بيروت بضرورة الاتصال برقم الطوارئ (175) عند حصول أي حادث طارئ.