لبنان | حسن: متجهون إلى المستوى الثالث من تصنيف المستوى الوبائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في حديث تلفزيوني اننا متجهون إلى المستوى الثالث من تصنيف المستوى الوبائي.

واضاف: “نسعى من خلال الاجراءات إلى خفض نسبة المخاطر والإصابات والوفيات إلى المستوى الثالث ومع استكمال عملية التلقيح نصل إلى المستوى الثاني”.

واكد ان “المؤشرات الإيجابية واضحة للعيان، ولكن يجب عدم التفريط بها وعدم المبالغة بالنتائج والتمسك بالإجراءات الصحية لا في الأماكن الدينية والطقوس الدينية يجب أن تراعي دقة هذه المرحلة”.

كما كشف انه عندما يحين موعد أخذ اللقاح سيختار استرازينيكا.