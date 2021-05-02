لبنان | غيوم ورياح ناشطة مساء اليوم … إليكم حال الطقس غدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد ورياح ناشطة احيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تكون درجات الحرارة ادنى من معدلاتها الموسمية على الساحل. ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل بحيث تكون درجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار على الساحل. الإثنين:قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد ورياح ناشطة احيانا. الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها على الساحل وظهور طبقات من الغبار في الاجواء. الأربعاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة تصل لحدود ال60 كلم/س شمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة للتخطى معدلاتها الموسمية وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 35 و 75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,49 .

– ساعة غروب الشمس: 19,22 .