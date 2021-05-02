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لبنان | وصول شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

وصول شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند

وصلت شعلة النور المقدس، الذي فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، إلى دير سيدة البلمند البطريركي، وكان في استقبالها رئيس الدير الأرشمندريت رومانوس الحناة ولفيف من الكهنة وحشد من المؤمنين.

وحمل الشعلة المقدسة من الاردن إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إلى دير سيدة البلمند، عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي الارشمندريت يعقوب خليل. وقد رافقه إلى البلمند وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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