لبنان | مستشفى الحريري: 43 حالة حرجة ولا وفيات

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آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 8:05 مساءً
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 43 حالة حرجة لديه. وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 295 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 16.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1128 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 43.
– حالات وفاة: 0.
وأشارت الى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.
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