لبنان | بالصورة – وصول الشعلة المقدسة إلى مطار بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 25 دقيقة

وصلت الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس إلى مطار بيروت الدولي.

ويجذب انبثاق النور المقدس وما يرافقه من تقاليد كنسية، عشرات الآلاف من المؤمنين والباحثين إلى سرداب مهاب رمادي اللون، في كنيسة القيامة التي تضمّ كنيسة الجلجلة، حيث صُلب السيد المسيح، بحسب التقاليد المسيحية، بالإضافة إلى موضع دفنه.

هذه الأعجوبة هي واحدة من عجائب السيد المسيح والتي بدأت منذ اكثر من 2000 عام ولم ولن تنتهي، وكلما كثرت الاعاجيب ازداد الايمان، وهي وُثقت أول مرة عام 1106، وذُكرت قبل هذا التاريخ ولكن بصورة متقطعة.