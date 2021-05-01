لبنان | أبو حيدر: للتقصي عن قضية الاسماك النافقة في القرعون

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

طلب المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، بعد الأخبار التي وردت حول كميات من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون يتم بيعها للمواطنين في الأسواق المحلية، من مصلحة حماية المستهلك في الوزارة “التقصي حول هذه القضية وإعلامه بالنتائج تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وإحالة ما يتوافر من معطيات إلى القضاء المختص ليبنى على الشيء مقتضاه، لا سيما ان الأمن الغذائي للمواطن هو خط أحمر، ولا يمكن التهاون مع المجرمين بحق لقمة عيش المواطن، كائنا من كانوا”.