لبنان | فوج اطفاء بيروت: معالجة تسرب المازوت في الكولا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

أصدرت قيادة فوج اطفاء بيروت – شعبة العلاقات العامة البيان الاتي:

“عمل رجال فوج الاطفاء بمؤازرة فوج حرس بيروت على عدم وقوع كارثة في منطقة الكولا جانب السفارة المصرية، حيث عالجوا تسرب مادة المازوت من أحد عشر خزانا، ما يقارب 17600 ليتر الى الطوابق السفلية بالطرق العلمية والأمانة، وبعد التأكد من زوال الخطر عادت الفرق العاملة الى مركزها”.

وذكرت القيادة المواطنين في بيروت، “بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود بوجوب الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن أي خطر محتمل”.