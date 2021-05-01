اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | خلود غادرت منزلها ولم تعد في عاليه

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين
عاليه

عاليه

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: خلود جمال حصيدة (من مواليد عام 2004، سورية) التي غادرت بتاريخ 17-8-2020، منزل ذويها الكائن في بلدة عين عنوب -عاليه، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على أحد الرقمَين 921115-05 / 922173-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

خلود

خلود

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا