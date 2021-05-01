لبنان | خلود غادرت منزلها ولم تعد في عاليه

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: خلود جمال حصيدة (من مواليد عام 2004، سورية) التي غادرت بتاريخ 17-8-2020، منزل ذويها الكائن في بلدة عين عنوب -عاليه، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، على أحد الرقمَين 921115-05 / 922173-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.