لبنان | لم يحصل على مبتغاه… فشنّ هجوماً على بهاء الحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 3:52 مساءً

من خلفية معروفة، ولأسباب واضحة، هاجم رئيس بلدية سعدنايل في البقاع، حسين شوباصي، رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري، عبر حياكة رواية لا أساس لها من الصحة حول برنامج “بقلب الأحياء أحياء” الذي يعرض عبر شاشة الـ LBCI ومنصة “صوت بيروت انترناشونال” بالتوازي، نشر ادعاءاته على صفحته عبر “تويتر”، من دون أن يستقي معلوماته عن البرنامج ولا حتى سبق له أن تابع حلقة واحدة منه، وذلك ما بدا واضحاً كالشمس، فلا كلمة من التي ذكرها تعبر عن حقيقة البرنامج، الذي لا يقدم مساعدات كما قال، بل هدفه الإضاءة على حالات معدمة، وإخراج اوجاع الناس من خلف الجدران وعرضها على الشاشة لكي تصل إلى أصحاب الأيادي البيضاء وتقديم مساعدتهم للمحتاجين، وأملاً في أن تتحرك الدولة في حالات المرض والحاجة لأدوية مستعصية وتقوم بواجبها تجاه مواطنيها.

تجاهل شوباصي هدف البرنامج السامي الذي اختار في رمضان استثناءاً تقديم المساعدات للفقراء، وركز على تفكيره الطائفي والمذهبي معتبراً أن المساعدات تستهدف العائلات المعدمة في سعدنايل وتعلبايا وبرالياس وقب الياس ومجدل عنجر، غامزاً إلى أنها تؤيد “تيار المستقبل”، وكأنه يريد أن يفرض قاعدة جديدة، مفادها، لا يحق للمحتاجين الحصول على مساعدات إلا من قبل الجهات التي تدعي أنها تمثل المنطقة، كل ذلك لأن شوباصي لم يتمكن من التشبيح على حساب العائلات الفقيرة، فشن هجومه بعد رفض طلبه الإطلاع على المبلغ الذي سيقدم إلى كل عائلة، وهو ما لا يبوح به القيمون على البرنامج حتى أثناء بث الحلقة، لأن هدفهم أسمى من ذلك.