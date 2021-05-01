لبنان | الجيش: خرق دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي للخط الأزرق

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 5 / 2021 الساعة 3.20، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الخط الأزرق في محلة خربة شعيب لمسافة حوالى 45 متراً باتجاه الأراضي اللبنانية لمدة 10 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكان افيد صباحا ان الحدود الجنوبية شهدت فجر اليوم تحركات اسرائيلية وبحسب المعلومات ان قوة اسرائيلية توغلت فجرا لبعض الوقت خارج الخط الازرق وتموضعت في منطقة خلة غزالة قرب خربة شعيب شرقي مدينة بليدا ومن ثم لاذت بالفرار الى مواقعها بعد شعورها بالخطر خلال عملية توغلها.