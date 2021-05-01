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لبنان | “الوطنيين الأحرار” هنأ العمال: متأكدون أن الغيمة السوداء ستضمحل

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 4 ساعات

الوطنيين الأحرار

هنأت أمانة العمل في حزب الوطنيين الاحرار في بيان العمال، وقال: “الأول من أيار مناسبة لإستذكار كل تلك التضحيات التي قدمها العامل اللبناني في مختلف القطاعات من أجل اعلاء شأن الأقتصاد الوطني. من هنا لا بد لنا من أن ننحني أمام هذه الذكرى متوجهين إلى جميع العمال بأصدق التحية والأحترام، وكلنا أمل أن زنودهم الجبارة ستعيد للبنان عزه وازدهاره، متأكدين بأن قيامة لبنان هي نتيجة تضافر الجهود بين العامل وأصحاب الاستثمارات”.

وختم الحزب: “اننا متأكدون أن الغيمة السوداء التي تعصف بنا سوف تضمحل وسوف تبقى الإرادة الجبارة للولوج إلى فجر الإنعاش الإقتصادي. كما نتمنى لكل العمال ان يأتي مع العام المقبل طبقة سياسية جديدة واضعة أمام اعينها مصلحة لبنان واللبنانيين بعيدا من مكاسبها الشخصية”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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