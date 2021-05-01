لبنان | تواطأت مع عشيقها ودسّت الحشيشة في سيارة زوجها.. ولكن!

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

صـدر عــن المـديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتقصّي الجرائم التي تحصل على مختلف الأراضي اللبنانية.

بتاريخ 21-4-2021، ورد الى هذه الشّعبة معلومات من أحد المواطنين عن قيام المدعو (ا. ح.) بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة على متن سيارته نوع “هيونداي” في محلة طبرجا.

على الأثر، قامت إحدى دوريات الشّعبة بتوقيفه على متن سيارته، وبتفتيشها ضبطت /9/ أكياس شفّافة بداخلها مادّة حشيشة الكيف، قطعة من المادة ذاتها، كيسَين شفّافَين بداخلهما مادة السالفيا.

بالتحقيق معه، أنكر ما نُسب اليه لجهة قيامه بترويج وتعاطي المخدرات.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي أجرتها القطعات المختصة عن الأخير لم يثبت وجود شبهات حول علاقته بقضايا المخدرات. كما تبين أن الشخص، مصدر المعلومات، على علاقة بزوجة الموقوف، مما آثار الشُبهات، فجرى تكليف قطعات الشعبة للعمل على توقيفهما لجلاء حقيقة الموضوع.

بتاريخ 22-4-2021، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلتي جونية وطبرجا وهما كل من:

س. ح. (مواليد عام 1984، لبناني)

ر. ش. (مواليد عام 1986، سورية)

وبتفتيش سيارة الأول، تم ضبط مسدس حربي وممشط بداخله ۸ طلقات صالحة للاستعمال.

بالتحقيق معهما، اعترفا بالتخطيط لدسّ الحشيشة في سيارة الزوج (ا. ح.) بهدف توريطه بقضية مخدرات والتخلص منه، وانهما نفّذا المكيدة بحيث قام الأول بوضع المخدرات في سيارة زوج عشيقته بمساعدة الأخيرة، بعدها قام بالإبلاغ عنه لتوقيفه.

ترك المدعو (ا. ح.)، وأجري المقتضى القانوني بحق كل من (س. ح.) و (ر. ش.) وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.