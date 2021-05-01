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لبنان | دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً طفيفاً.. فكم بلغ صباح اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة

الدولار

مع مطلع شهر أيار، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل بسيط مقابل الليرة اللبنانية، وسجل صباح اليوم 12275 ليرة للشراء، و 12325 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار مساء أمس الجمعة تراجعاً إذ بلغ 12250 ليرة لبنانية للمبيع و 12300 ليرة لبنانية للشراء.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “​صيرفة​” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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