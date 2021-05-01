لبنان | دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً طفيفاً.. فكم بلغ صباح اليوم؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 20 دقيقة
الدولار
مع مطلع شهر أيار، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل بسيط مقابل الليرة اللبنانية، وسجل صباح اليوم 12275 ليرة للشراء، و 12325 ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار مساء أمس الجمعة تراجعاً إذ بلغ 12250 ليرة لبنانية للمبيع و 12300 ليرة لبنانية للشراء.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “صيرفة” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.