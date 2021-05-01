لبنان | وزير الصحة تفقّد أوضاع العاملين في مستشفى بعلبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 50 دقيقة

تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أقسام مستشفى بعلبك الحكومي والتقى عاملات النظافة في أقسام المستشفى، بحضور مدير إدارة المستشفى الدكتور عباس شكر، مهنئاً ومعايداً بمناسبة عيد العمال.

وتوجّه حسن للعاملين بكلمة حيّا فيها الجهود الكبيرة التي يبذلونها، في ظل جائحة كورونا، وأضاف:

“ما نتطلع اليه هو أن نتمكن من القيام بواجبكم في هذه الظروف الصعبة التي نمر ويمر فيها الوطن، ومهما كانت رواتبكم، فهي لا تتماشى مع حجم تضحياتكم ومع ما تقدمونه وتبذلونه في سبيل المرضى الذين هم بأشد الحاجة إليكم اليوم في هذه الظروف الصعبة”.