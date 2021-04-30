لبنان | رفع مستوى الحراسة تحسباً لأي خلل أمني في حريصا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي برقية إلى المحافظات، جاء فيه تشديد وتفعيل الحراسة بالطاقة القصوى وبجميع الامكانيات المتوافرة والمتاحة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، في بازيليك السيدة العذراء في حريصا، إضافة إلى التتسيق مع الاجهزة الامنية وفروع ومكاتب مخابرات الجيش في المناطق للإفادة عن اي تحرّك مشبوه.

ووجهّت هذه البرقية قبل ايام من بدء الشهر المريمي في الاوّل من ايار، بحيث من المرتقب توافد وفود وجموع من مختلف المناطق اللبنانية إلى بازيليك السيدة العذراء في حريصا، ومن المحتمل بحسب البرقية ان يتم استغلال هذه المناسبة للقيام بأعمال مخلّة بالامن.