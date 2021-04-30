لبنان | مستشفى الحريري: 44 حالة حرجة ولا وفيات

- 1/2
- 2/2
مستشفى الحريري
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 44 حالة حرجة لديه. وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 354.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 242 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 17.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1126 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 44.
– حالات وفاة: 0
وأشار التقرير الى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182