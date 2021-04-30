لبنان | ملف لبنان ينحدر فرنسياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

اكدت اوساط سياسية مطلعة على تفاصيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان في 5 و6 الجاري، والتي استبقها بالاعلان عن تدابير عقابية في حق معرقلي تشكيل الحكومة، لـ” المركزية” ان الملف عاد الى عهدة وزارة الخارجية مع المستشارين الفرنسيين ولم يعد في الاليزيه، والا لكان الرئيس ايمانويل ماكرون اوفد السفير باتريك دوريل.

واشارت الى ان ماكرون سينصرف الى تحضير معركته الانتخابية ولم يعد لديه الوقت الكافي للانشغال بالملف اللبناني، بعدما تبين ان العقدة لبنانية وعلى اللبنانيين ان يحلوا مشاكلهم لتشكيل الحكومة. لذلك اوضحت الاوساط ان موقف لودريان سيكون حاسما مع الذين سيلتقيهم للدفع في اتجاه التشكيل والا عمدت فرنسا الى فرض تدابير عقابية على المعرقلين.