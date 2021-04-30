لبنان | قيومجيان: يصلبون ‎لبنان كل يوم على خشبة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر”:

“لا تدخلنا في التجربة يا رب في يوم صلبك، أبعد عنا كأس الشتيمة والقرف.

يصلبون ‎لبنان كل يوم على خشبة جديدة من الاستراتيجيات والمحاور، ويقفزون كالقبابيط (جمع قبوط) من خيار الى آخر.

مسكين الشعب اللبناني، يتلاعب بمصيره بعض الأولاد والأصهرة.

خسئوا بعد الصلب قيامة للبنان. وهم، شجر التين بانتظارهم” .