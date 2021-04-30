لبنان | الامن العام توضح: صلاحياتنا تقتصر على مراقبة عبور الأشخاص

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ 29 دقيقة

أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“ردا على ما ورد على لسان رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق في حلقة اليوم ضمن برنامج “الحدث” على شاشة تلفزيون “الجديد”، في ما يتعلق بتحميله المديرية العامة للأمن العام مسؤولية مراقبة الحدود بقاعا، على خلفية إثارة البرنامج مشكلة مكافحة المخدرات المطروحة حاليا، يهم هذه المديرية أن تؤكد من جديد أن صلاحياتها القانونية تقتصر على مراقبة عبور الأشخاص والتدقيق بقانونية أوراقهم ووثائقهم الثبوتية الرسمية وبياناتهم العدلية. لذا إقتضى التوضيح” .