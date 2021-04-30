لبنان | تحقيق مع سلامة بجرم اختلاس 300 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ ساعة واحدة

نقلت وكالة ​رويترز​ عن مصدر قضائي لبناني أن الادعاء العام فتح تحقيقا بحق حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بعد طلب قانوني سويسري زعم ​اختلاس​ أكثر من 300 مليون ​دولار​ من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

وأوضح أن “مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات، في إطار التحقيق، ولم يصدر عن المدعي العام اللبناني تعليق بعد، فيما لم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات، تعليق عندما سألته “رويترز” عن فتح التحقيق ضده، وعن إغلاق مكتب أخيه، والملفات المصادرة، ولم يتجاوب مع تقديم أي معلومات عن أخيه، بحسب الوكالة.