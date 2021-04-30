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لبنان | أبو الحسن: العيد الحقيقي للعمّال لن يحلّ الا بتحقيق حلم الإصلاح الفعلي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 07:40 مساءً - منذ ساعتين

هادي أبو الحسن

كتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن في ذكرى تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي عبر حسابه على “تويتر”: “منذ 72 عاماً تمضي المسيرة الناصعة المشرقة والمشرفّة، تكمل دربها من جيل الى جيل، تحمل الأمانة بكل أمانة لن تثنيها سهام الغدر والمواجهات مهما حاول المزايدون والطارئون والإنتهازيون النيل منها، فهي ثابتة وتزداد ثقةً ومنعةً وقوةً، إنها ركائز الأقوياء في نفوسهم”.

وأضاف: “أما العيد الحقيقي للعمّال فلن يحلّ الا بتحقيق حلم الإصلاح الفعلي المنبثق من روحية برنامج إصلاحي يجمع بين الثوابت وتطورات العصر، عندها ترتسم الفرحة والبهجة على وجوه العمال والمواطنين التوّاقين للحياة الكريمة والعيش الرغيد ويصبح شعارنا واقعاً محققاً، مواطن حرّ وشعب سعيد”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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