لبنان | إطفاء بيروت يخمد حريقا في خيمة رمضانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2021 4:15 مساءً

أثناء قيام بعض العمال بأعمال قص حديد عائد لإحدى الخيم التي كانت تستقبل الإفطارات الرمضانية في منطقة وسط بيروت – البيال، تسببت الشرارات المتطايرة من أجهزة القص باندلاع حريق كبير في ألواح العزل المصنوعة من مادة الفوم والحديد، وعلى الفور تدخلت فرقة من فوج إطفاء بيروت وأخمدت النيران المندلعة وسيطرت عليها، حائلة دون امتدادها لبقية الألواح في المكان، وتم تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.