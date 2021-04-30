لبنان | مرتضى شكر الحكومة الكندية لاستمرار دعمها للقطاع الزراعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:25 مساءً - منذ 11 دقيقة

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، أن مشروع تعزيز صمود أسر المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة المتضررين من الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد -19، خطوة هامة تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الزراعية بهدف تحسين سبل عيش المزارعين وزيادة القدرة الانتاجية.

كلام مرتضى جاء خلال إطلاق المشروع في مركز تعاونية الكرك -المعلقة، الممول من الحكومة الكندية والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في حضور سفيرة كندا شانتال تشاستيناي وممثل منظمة الأغذية والزراعة في لبنان موريس سعادة .

ونوه مرتضى بأهمية الشراكات وتضافر الجهود لتطوير ونهضة القطاع الزراعي في لبنان، في ظل التحديات الحالية. وشكر للدولة الكندية استمرار دعمها القطاع الزراعي.

وأعرب عن سروره من عمل الجمعيات التعاونية في التصنيع الغذائي، “الذي يأتي كثمرة متابعة وتدريب من فريق عمل مشروع رائدات الريف، لما يشكل من فسحة امل في ظل الامكانات المتواضعة والظروف الصعبة المحيطة، ويبرز الدور الفاعل للمرأة اللبنانية”.