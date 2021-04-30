لبنان | هل وصل الجراد إلى سهل البقاع؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 01:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أنه و”بعد الكشف الميداني عند الخامسة من صباح اليوم من قبل رئيس مجلس الادارة -المدير العام الدكتور ميشال افرام على الاراضي الزراعية في البقاع، تبين انه لا وجود للجراد”.

وقال: “إن ظهور جرادة أو اثنين في أي مكان لا يعني أن الجراد اكتسح المنطقة كما يشاع. كما يمكن تواجد بعض الجراد في المناطق الجبلية، علما أن مكافحة وزارة الزراعة لحشرة السونة تسهم ايضا بمكافحة الجراد لأن الدواء نفسه ناجح للحشرتين..”.