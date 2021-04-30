لبنان | توقعات الطقس.. الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الاسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 27 دقيقة

يسيطر طقس ربيعي حار نسبياً على لبنان اليوم لتعود وتنخفض الحرارة يومي السبت والاحد قبل ان تعود وترتفع مجدداً بدءاً من يوم الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٩ بقاعا بين ١٣ و٣٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٧ درجة

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية – غبار خفيف

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

السبت: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.

الأحد: طقس ربيعي دافئ مع أستقرار الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح شمالية غربية ضعيفة.