لبنان | إطلاق الحملة الثانية لمكافحة الجراد في دير الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلقت وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة حملتها الثانية لمكافحة الجراد في منطقة دير الأحمر ومحيطها وفي سهل حزين حيث حطت اسراب من الجراد في مثلث طليا جزين بريتال ليلا، وتفقد رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبي مناطق تمنين وبريتال.

وانطلقت مروحية مع ساعات الصباح اليوم الجمعة من قاعدة رياق الجوية، وعملت على رش مادة الديلتاميترين بالتعاون َمع وزارة الزراعة من أجل مكافحة حشرة الجراد التي غزت اسرابها ليلا سهول المنطقة.