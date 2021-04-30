لبنان | تزامناً مع زيارة المبعوث الأمريكي.. مفاوضات ترسيم الحدود ستنطلق في هذا الموعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مصدر عسكري لبناني ومصدر مطلع على موقف رئاسة الجمهورية لصحيفة “الشرق الأوسط” أن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل تزامنا مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر المقرر أن يصل إلى بيروت بين يومي السبت والأحد.

وعلمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن قرار استئناف المفاوضات جاء بناء على تحرك أميركي وهو ما لاقى تجاوبا لبنانيا على أن يتم تثبيت الموعد في الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستبدأ من حيث انتهت ومن دون أي تبدل في أعضاء الوفد اللبناني. وكشفت أنه تم استدعاء رئيس الوفد العميد بسام ياسين الذي كان يشارك في ندوة في برشلونة حول مزارع شبعا للعودة إلى بيروت إضافة إلى الخبير نجيب مسيحي الموجود خارج لبنان على أن يتم تحديد موعد المفاوضات بعد التأكد من موعد عودتهما.

وفيما لفتت المصادر العسكرية إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء جلسة المفاوضات، قالت المصادر المطلعة على موقف الرئاسة انه بات من المرجح أن تكون يوم الاثنين في 3 أيار المقبل كموعد شبه نهائي حتى الساعة بانتظار الإعلان الرسمي.