لبنان | وهبة: لا معلومات لدي عن سبب توقيف سمير صفير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أننا “في لبنان نكافح عملية التهريب والإتجار بالمخدرات لكن إن لم تضبط كل العمليات لا يعني أننا لا نقوم بواجبنا، فبكل دول العالم هناك عمليات تنجح وأخرى تفشل، لهذا هناك إشكال عالمي بين السلطات الأمنية وعصابات مكافحة المخدرات”.

وعن عدد حبوب الكبتاغون الضخم الذي أكدت سلطات السعودية أنه أتى من لبنان، لفت وهبة في مقابلة تلفزيونية، إلى أن “العدد هو عدد حبوب الكبتاغون، الإتجار لا يحصى بعدد الحبوب، وما حصل هو جريمة دولية وليست محصورة بلبنان، ونحن سنكافح الإتجار لأن قوانينا والقوانين العالمية تنص على ذلك”.

وأعلن وزير الخارجية أنه “مستمرون بعملية ضبط الإتجار بالمخدرات قدر الإمكان خصوصا بعد أن وعدت الأجهزة الأمنية بالتشدد بهذا الإتجاه بعد أن طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذلك، وهذا لا يعني أننا قصرنا في دورنا، فمثلنا مثل دول العالم، هناك عمليات تنجح وأخرى لا تنجح”.

وردا على سؤال، أكد وهبة أنه “لم يصلني أي تقرير أو كتاب من السلطات السعودية سوى مذكرة أعلنا عنها، وكانت قد أرفقت ببيان أعلنا عنه أيضا، وأي كلام عن أن المخدرات وصلت الى الضاحية الجنوبية لبيروت وأن جهات حزبية سهلت إيصالها الى خارج الأراضي اللبنانية غير صحيح ولا أساس له من الصحة ولم يصلني أي تقرير سعودي بهذا الخصوص”.

وتابع: “طلبت كل التحقيقات والأدلة والبراهين من وزارة الخارجية السعودية كي يتمكن لبنان من مكافحة عصابات الإتجار بالمخدرات”، وتابع: “عملية تبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات تتم بسرية تامة عبر الأجهزة الأمنية المعنية وليس عبر وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي”.

وعن إمكانية أن يكون التصرف السعودي سياسي، شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال على أن “لا فخ سياسي بل جريمة دولية وعلى الجهات القضائية الكشف ومحاسبة الفاعلين”.

وتابع: “وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على تواصل مع وزير الداخلية السعودي ويتبادلان المعلومات والمعطيات وعندما تكون هناك حاجة لزيارة الرياض فيزورها فهمي”.

وعن الفنان والملحن اللبناني سمير صفير، أكد وهبة أن “الموضوع شائك جدا وأتمنى إعطاءنا مجال لمعالجته فيما يضمن سلامته، وهو توقف من قبل رجال الأمن السعوديين والسفير اللبناني في الرياض والقنصل في جدة تواصلا معه وأكد لهم أنه موقوف ويتم التعامل معه بطريقة جيدة وطلب أدوية وتم تأمينها له، الموضوع قيد الكتمان الشديد من قبل السلطات السعودية ولا معلومات لدي عن سبب توقيفه”.

وختم وهبة: “أنا متفائل أن نصل الى نتيجة مع السعودية عبر التواصل والحوار والجهود من قبلنا لمنع تهريب المخدرات والإتجار به”.