لبنان | بالصور.. مناورة لفوج إطفاء بيروت والقوى الأمنية لمحاكاة مداهمة مختبرات كيميائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 5:04 مساءً

بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفرقة من الجيش الإيطالي وخبراء فرنسيين، جرت في منطقة الكرنتينا مناورة تدريبية مشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ تضم فوج إطفاء بيروت وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، تحاكي سيناريو التدخل السريع لشعبة المعلومات والفهود أثناء مداهمة وكر للإرهابيين يحتوي على مختبر كيميائي لصناعة المخدرات ومستودعين لتخزين المواد الكيميائية الخاصة بها وبعض غازات الأسلحة الكيميائية الحربية، ومواد أخرى غير معروفة.

وبعد إعطاء غرفة العمليات الميدانية الأمر الى سرية الفهود وشعبة المعلومات بالمداهمة قام أحد الإرهابيين بإلقاء عبوة غازية سامة مما اضطر القوة بالتعامل مع هذا التهديد بالطرق المناسبة وإلقاء القبض على كل أفراد الخلية الإرهابية، وبعد التأكد من خلو المكان من الارهابيين، تم الطلب من وحدة الـ (CBRN) في فوج إطفاء بيروت المتخصصة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، التدخل فوراً للقيام بفحص المبنى وتحديد ماهية المواد التي ألقيت على القوى الأمنية، في حين عمل أفراد من الوحدة بالتنسيق مع القوى الأمنية على ضرب طوق أمني وإخلاء المنطقة ضمن قطر تبلغ مساحته حوالي مئة وخمسون متراً، تحسباً لأي خطر قد يهدد سلامة المواطنين، وخلال الكشف على المستودعات تبين وجود تسرب مواد كيميائية تستخدم في صناعة المخدرات، تم معالجتها بالطرق الفنية المتبعة، وبعد زوال الخطر، قامت وحدات من الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بأخذ العينات ورفع البصمات لتحليها، فيما عملت فرقة من الدفاع المدني على تعقيم جميع المشاركين في المهمة من أي خطر جراء التسرب الذي حصل.