لبنان | “صوت بيروت انترناشونال” تفخر بدعم مهمة منظمة “أنيرا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 25 دقيقة

تفخر “صوت بيروت انترناشونال” بدعم مهمة منظمة “أنيرا” التي تعنى بتوزيع الحصص الغذائية للأسر المتعففة في لبنان خلال شهر رمضان المبارك. ففي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وبعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، تبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمبادرات تدعم العائلات الفقيرة في تأمين وجبات غذائية.

تعمل أنيرا منذ أكثر من 50 عاماً على تقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات والعائلات المحتاجة في لبنان، الأردن و فلسطين ودورها في لبنان حصرًا، يتعاظم أكثر من أي وقت مضى في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة