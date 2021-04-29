لبنان | جولة مفاجئة لـ فهمي على منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 28 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي قام بجولة مفاجئة على منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي واطلع على تفاصيل اجراءات التفتيش المعتمدة لكافة انواع الشحنات التي تدخل او تخرج عبر المطار ، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها. ومعه ملف فيه مجموعة أوراق وصور تتضمن ملاحظات كان يسأل عنها. واستكمل جولته على مداخل المنطقة المحظور الدخول إليها.