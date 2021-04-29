لبنان | إقفال مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 07:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 8:07 صباحًا

أقفل مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، اليوم الخميس، بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري للاعتصام امام كل المراكز في لبنان، بهدف تطبيق القانون وادارة هذه المراكز من الدولة وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

ومن المقرر، أن يعقد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وعدد من النقابيين عند العاشرة والنصف، مؤتمرا صحافيا في مركز المعاينة في الحدت.