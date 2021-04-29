لبنان | مبادرة حكومية جديدة بمسعى من الراعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشارت معلومات صحفية إلى أن اتفاقا على مسعى حكومياً جديداً، حصل خلال لقاء الراعي الأخير مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. يقوم المسعى على صيغة حكومية يوافق عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، لا ثلث معطلا فيها ولا نصف زائد واحد لأيّ فريق، على ان لا يسمّي الحريري الوزراء المسيحيين وتكون الداخلية من حصة رئيس الجمهورية.

واشارت المصادر الى أنّ الراعي ينتظر جواب الرئيس الحريري على المسعى الذي تبلور اكثر في اللقاء بين الراعي والرئيس عون في بعبدا، وينتظر مدى تجاوبه.