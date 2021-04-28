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لبنان | مرتضى أحال ملف تصدير الرمان الى التفتيش المركزي

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

الوزير ​عباس مرتضى

أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ملف تصدير الرمان الى المملكة العربية ، موضوع تهريب المواد المخدرة، مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، الى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.

وأكد مرتضى أن “الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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