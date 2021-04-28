لبنان | رئيس “الاحرار” واصل استقبال المهنئين بانتخابه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

واصل رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون استقبال المهنئين بانتخابه، واشار بيان للحزب الى ان “شمعون استقبل في هذا السياق، وفدا من حزب “القوات اللبنانية” وآخر من حزب “حراس الارز”، حيث تم التدوال في الشؤون الوطنية”.

واكد شمعون امام الوفدين، بحسب البيان، “اهمية توحيد الجهود والالتفاف حول مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي قد تكون المخرج الوحيد من الازمة الراهنة”.

ثم استقبل نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وعرض معه “التحديات ومعاناة الصناعيين في هذه المرحلة العصيبة”.