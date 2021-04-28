لبنان | توقيف مواطنين بجرم ضخ دولارات مزيفة في الاسواق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 10 ثواني

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :

“توافرت معلومات لمفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد الأشخاص بنقل أموال مزيفة من البقاع الى بيروت، بغية ضخها في السوق عبر ايهام الضحايا انها أموال مجمدة يمكن التداول بها محليا. وبتاريخ 26-4-2021 ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيف، على متن سيارة نوع “ب.أم.” في محلة ضهر البيدر، كل من: ر.أ. (مواليد عام 1994، لبناني) و أ.ص. (مواليد عام 1995، لبناني)، وبتفتيشهما والمركبة الآلية، جرى ضبط مبلغ مالي مزيف عبارة عن /67,700/$ من فئات مختلفة. وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص”.