اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | هذا ما قاله وهبه عن آخر المستجدات في قضية سمير صفير

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

سمير صفير

أبلغ وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة “الانتشار” ان لا جديد يذكر حتى الساعة في موضوع توقيف الملحن سمير صفير في ، مشيرا إلى أنه استقبل صباح اليوم نقابة الفنانين للاطمئنان على وضعه، علما انه عضو في النقابة. وقد وضعتهم في ما هو متوفر لدينا، موضحا أن القضية ما زالت بين أيدي السلطات السعودية على امل ان نصل إلى الأجوبة المطلوبة حول سبب توقيفه والتهمة الموجهة له لتكليف محام للدفاع عنه في حال كان هناك تهمة.

وقال الوزير وهبة ان هناك اهتماما في هذه المرحلة من الجانب اللبناني على تأمين الدواء والغذاء والمعاملة القانونية له وفق الأعراف والقانون الدولي، ونحن على قناعة بأن الاخوة السعوديين غير مقصرين في هذا المجال.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا