لبنان | إليكم بيان حاكم مصرف لبنان حول المنصة الالكترونية “Sayrafa”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان:

“وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة في 28 نيسان 2021 على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية المنشأة من مصرف لبنان “Sayrafa” وللافصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الامكانيات لانجاح هذه المنصة.

ستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها الى معالي وزير المالية للعمل بالتنسيق معه على اطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءاً من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها.”